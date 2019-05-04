خالد سليم يكشف عن إصابته بورم على الأحبال الصوتية

كشف الفنان خالد سليم، أنه كان مصاباً بورم حميد على الأحبال الصوتية.وقال خالد سليم في لقائه في برنامج (معكم مع منى الشاذلي) الذي يعرض عبر قناة cbc، إنه قلق كثيرا عندما أخبره الطبيب أن هناك مشكلة في أحباله الصوتية، مشيرا إلى أنه في البداية قال له إن لديه تجمع دموي.

وكان خالد سليم قد خضع لعملية جراحة واكتشف أنه كان يعاني من ورم على الأحبال الصوتية، وبعد إجراء العملية وفحص الورم تبين أنه حميد.

وروى خالد سليم أنه عقب الجراحة ظل صامتا لمدة 20 يوميا، وممنوع من أي مجهود وابتعد عن الغناء تماما، وظل جالسا في منزله حتى لا يتعرض لأي إرهاق.

خالد سليم، أضاف أنه تلقى علاجا به (كرتيزون) لذا اكتسب وزنا زائدا ووصل إلى 124 كيلو جرام، وبعد مرور هذه الفترة الصعبة، قرر سريعا أن يعود إلى جسده الرياضي ليستعيد وزنه، لذا يخضع لتمارين رياضية وكثيرا ما يشارك جمهوره بصور وفيديوهات له خلال التدريبات.