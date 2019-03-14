خالد عبد الرحمن يكشف عن عمره الحقيقي ويعترف بأنه متعلق حتى الآن بهذا المسلسل الكرتوني!

خالد عبد الرحمن

تأكيدًا على أن العمر هو مجرد رقم، كشف الفنان السعودي المحبوب خالد عبد الرحمن عن عمره الحقيقي خلال إحدى اللقاءات التلفزيونية مؤخرًا، وفاجأ جمهوره عندما اعترف أنه حتى هذا اليوم وعلى الرغم أنه أصبح بعمر الـ54 عامًا، لا يزال متعلقًا بالمسلسل الكرتوني الشهير "عدنان ولينا".

وطلب خالد عبد الرحمن خلال اللقاء من الفنان الكويتي عبد الرحمن العقل أن يردد بعض الكلمات بصوت "عبسي"، مؤكدًا له أنه لم يكن يعلم بأنه هو صاحب الصوت الذي قدم شخصية عبسي في المسلسل الكرتوني إلّا عندما سمع صوت ضحكته في إحدى المرات.

الجدير ذكره أن خالد عبد الرحمن كان قد أثار قلق متابعيه خلال الشهر الماضي، وذلك عندما كشف عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر عن تعرضه لمرض "الحزام الناري"، وظهر في بعض الصور من داخل إحدى الغرف في المستشفى.

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