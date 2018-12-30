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خالد يوسف: ابتعادي لسنوات عن الفن سبب لي القلق.. وهذا رأيي بـ محمد رمضان!

خالد يوسف: ابتعادي لسنوات عن الفن سبب لي القلق.. وهذا رأيي بـ محمد رمضان!
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