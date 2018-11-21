خبر انفصال شعيب راشد يُثير ضجة بين متابعيه وهذا ما كشفه لهم!

الإعلامي شُعيب راشد

شكّل خبر انفصال الإعلامي الكويتي شعيب راشد لمتابعيه على موقع تويتر مفاجأة، حيث أعلن عن انفصاله بشكل رسمي عن زوجته، وأكد أنه تزوج لفترة من الزمن ومن ثم انفصل عن زوجته وهو كشخص معروف، لذا وجب عليه الكشف عن بعض تفاصيل الحكاية.

وأوضح شعيب راشد بأنه أجبر نفسه على كشف تفاصيل حياته الشخصية، حتى لا يقع في موقف محرج في المستقبل عندما يتم سؤاله عن سبب عدم ارتدائه خاتم الزواج، وكتب في تغريدته: "لسوء الحظ أنا إعلامي، لذا أنا مضطر دائماً للإعلان عن بعض خصوصياتي ليس من أجلي فقط بل حتى لا تُفهم بعض تصرفاتي كخلع "الدبلة" أو "تمنياتي بالزواج" على إنها إهانة للطرف الآخر".

وأضاف: "أسباب الانفصال متعلقة بمشكلة اندماج الشخصيتين ولم نكن موفقين في الاختيار، وهو أمر وارد وأرجو أن لا يعتبر انفصالي ذريعة لمن لا يأيّدون مؤسسة الزواج، فأنا معها بالكامل، ولا تصح علاقة إلّا بنيّة الزواج وما هو خارج عن هذه المنظومة يعتبر جريمة بحق العفّة ومضيعة وقت".

الجدير بالذكر أن الإعلامي الشهير ببرنامج "سوار شعيب" كان قد أعلن عن ارتباطه في شهر مارس العام الحالي، إلّا أنه لم يكشف عن انفصاله بشكل رسمي إلا مؤخرًا، وأكد أن الانفصال حدث بالتراضي دون أي ضجة أو مشاكل تذكر.