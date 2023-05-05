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خبر رحيل حسام تحسين بيك يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 05 أيّار / مايو 2023 - 03:04
حسام تحسين بيك
حسام تحسين بيك

البوابة-خرج الفنان السوري حسام تحسين بيك عن صمته ونفى شائعات وفاته التي تناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة.

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 حسام تحسين بيك أكد أنه بصحة جيدة و قال: (لا أدري ما الذي يخطر على فكر هؤلاء أن ينشروا مثل هذه الأخبار عني بين الوقت والآخر، فمرة ينشرون أنني بالمستشفى بوضعٍ حرج، ومرة ثانية يعلنون نبأ وفاتي!).

وأضاف تحسين بيك:( أن من يقوم بنشر هذه الأكاذيب يعاني أمراضاً نفسية ويحتاج للعلاج. وذلك لاستغلاله الشائعات ليزيد من المتابعين وكسب اللايكات لصفحاته).

وقال تحسين بيك إنه حالياً يعمل على التحضير لإطلاق أغنية (العز بيلبقلك سوريا)، من كلماته وألحانه، حيث أنهى تسجيلها مع عدد من الأطفال.

 

كلمات دالة:حسام تحسين بيك

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