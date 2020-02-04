حلا الترك تقاضي والدتها.. والأخيرة تحت التهديد!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس بخبر صدم الجمهور العربي وهو مقاضاة الفنانة البحرينية "حلا الترك" لوالدتها السيدة "منى السابر".

وفي التفاصيل، كانت قد شاركت والدة حلا الترك فيديو لها تتحدث فيه عن تعرضها للتهديد وإيذاء أولادها من قبل البعض، وعلى الأغلب تقصد والدة زوجها السابق "محمد الترك"، وأكدت أنها التزمت الصمت سابقاً ولم تعلن عن الموضوع بسبب إحترامها لزوجها السابق الذي كان قد طلب منها أن تتجاهل كلام والدته لترد عليه "بأنها أم أيضاً" ولا يجوز ذلك.

ولم تلتزم جدة حلا الترك "مها الترك" هذه المرة الصمت أبداً، وشنت هجوم عنيف وكشفت حقائق لأول مرة ومنها:

"رفع الفنانة حلا الترك دعوى قضائية ضد والدتها بتهمة السرقة، وأن الأولاد لا يريدون والدتهم السيدة منى وأن السبب مكتوب في سجلات مركز حقوق الطفل وقد سمع كل من محامي والدة حلا الترك والسيدة منى الأسباب بنفسهم، وأضافت لن أفصح عن المزيد لأن الله أمر بالستر".



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