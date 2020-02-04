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للمرة الأولى.. نجل عمرو دياب يدخل عالم الغناء ويطرح أولى أغانيه (صورة)

منشور 04 شباط / فبراير 2020 - 07:40
أول عمل غنائي لعبدالله نجل الفنان عمرو دياب
أول عمل غنائي لعبدالله نجل الفنان عمرو دياب

فاجأ عبدالله عمرو دياب نجل الفنان المصري عمرو دياب، الجمهور بطرح أول أغنية منفردة له اقتحم بها عالم الغناء برفقة عدد من أصدقائه قاموا بغنائها على طريقة "الديو".

وتحمل الأغنية اسم "Koteri"، وأعرب عمرو دياب عن سعادته بالأغنية ودعم ابنه "عبدالله" على تلك الخطوة بنشر الأغنية "صوتيًا" عبر حسابه على موقع التغريدات "تويتر"، فكتب قائلًا: "تهانينا لابني عبد الله وأصدقائه في أول أغنية فردية تابعوا يا شباب! احصل على أغنية Koteri الجديدة الآن".

ويعتبر عبدالله عمرو دياب آخر أبناء الفنانين الوافدين إلى مجال الغناء، حيث سبقه قبل أيام محمد عبدالمجيد نجل الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله والذي طرح أغنية تحمل اسم "يا بختي فيك" ودخل بها عالم الغناء للمرة الأولى في تاريخه أيضًا ووقتها دعمه عبدالمجيد عبدالله بنشر الأغنية عبر حسابه على "تويتر" أيضًا.

يُذكر أن عمرو دياب يستعد لطرح ألبومه الغنائي الجديد "سهران" بشكل كامل خلال فبراير الجاري، وذلك بعد تغيير اسمه من "أنا غير" وطرح قرابة 7 أغاني بشكل منفرد طوال الشهرين الماضيين.

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