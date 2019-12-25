خبر وفاة ملك قورة بحادث سير يربك مواقع التواصل الاجتماعي

بعد انتشار شائعة وفاتها بحادث سير خلال الأيام الماضية، قالت الفنانة الشابة ملك قورة في تصريحات صحافية، أنها فوجئت بالخبر -الذي ضجت به وسائل التواصل الإجتماعي- فور استيقاظها من النوم، كما أن انتشار هذه الشائعة تسبب في قلق والديها.

وأَضافت أنها مازالت تبحث عن مطلق هذه الشائعة السخيفة، والتي لا تعلم حتى الآن من هو وما استفادته من انتشار مثل هذه الأخبار، وأنها فور علمها به سوف تقاضيه حتى تحصل على حقها الأدبي، حسب موقع مجلة لها.

وكان والد ملك قد نفى خبر وفاتها في حادث سير بعد انتشار الخبر مباشرة في تصرح صحافي، وأكد أن ابنته بصحة جيدة وأن الخبر أصاب العائلة بقلق واستياء شديد، وأن ابنته أصابها الذعر من تداول تلك الأخبار.