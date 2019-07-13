خبر وفاة نسرين طافش يشعل مواقع التواصل و الفنانة تتجاهل الشائعة

ضُجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بشائعة وفاة الفنانة السورية نسرين طافش التي تبين فيما بعد أن السبب في انتشار الشائعة احدى الصفحات الزائفة وغير المدعومة بمصدر، وسرعان ما تداولها نشطاء السوشيال ميديا دون التأكد.

وتجاهلت نسرين طافش التعليق على هذه الشائعات، فلم تصدر أي تصريح إلى الآن للرد، في الوقت الذي تجاهلت أسرتها هذه الأخبار، فوالدها (يوسف طافش) جاءت تعليقاته عادية عبر حسابه الشخصي على (فيسبوك)، حسب موقع صدى البلد.

أما احدث ما كتبته نسرين طافش قبل انتشار تلك الشائعات تغريدة عبر (تويتر)، لدعم المنتخب الجزائري بمشواره في كأس الأمم الأفريقية - مصر 2019، لاسيما وأن لديها أصولا جزائرية.

وقبل ساعات من انتشار هذه الشائعات، طرحت نسرين طافش أحدث أغانيها (شوقي) عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ضمن أغاني ألبومها الجديد (الحلوة) وهي من كلماتها، والحان جان صليبا.

وتطرح نسرين طافش أغاني ألبومها (الحلوة) على مراحل عبر (يوتيوب) وهى نفس الطريقة التى اتبعها عدد من المطربين فى الفترة الأخيرة، أبرزهم الهضبة عمرو دياب.



