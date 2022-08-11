نجل هند القحطاني يكشف شكلها بعد عملية الأنف دون موافقتها

أخفت مشهورة السناب شات السعودية، هند القحطاني ، شكلها عن مواقع التوصل الاجتماعي، منذ إجرائها عملية تجميل لأنفها، إلَّا أن نجلها الأكبر معاذ قرر الكشف عن ملامحها الجديدة في مقطع فيديو شاركه عبر حسابه الشخصي.

الظهور الأول لهند القحطاني بعد عملية تجميل أنفها

وثَّق معاذ مقطع فيديو يجمعه بوالدته واخوته من إحدى الحدائق الترفيهية، إلَّا أن هند طالبته بعدم نشره لأنها لا توَّد الظهور بهذا الشكل في الوقت الحالي، ودخلت في مناوشة بسيطة معه، إلَّا أنه رفض أوامرها وقرر مشاركة المقطع عبر حسابه، مُشددًا على جمال ملامحها.

وفي مقطع فيديو آخر، أشاد معاذ بجمال والدته في جميع حالاتها، وأكَّد على أنها تثق بنفسها بشكل كبير لتسمح له بمشاركة الفيديو دون فلتر.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، فمنهم من رأى أنها أجمل دون قبل خضوعها لعمليات تجميل، ومنهم من كان له رأي آخر، فعلَّقت إحداهن منتقدة: "وجها صار مدور وانفها صغير مرفوع يعني الحين مافي تنمر سبحان الله لي خلق الجمال له مقايس واختلاف لو بدت مع شكلها هذا الكامل عند اغلب الناس ماراح تنشهر لان شكلها قبل فيه جاذبيه وكاريزما تجذب الناس متي ناس تفهم مقايس الجمال تختلف مو شرط كلنا نكون دمي باربي".

وأضافت أخرى: "كانت قبل احلى واضح عليها الزعل والحسافه".

وكتبت إحداهن مشيدة بجمالها: "ليش وجها وارم كذا بس حلو عليها الوجه المليان وبدون فلاتر حلوه هي كانت دايم تصور بفلاتر ليش مملوحه بدونها".

نجل هند القحطاني معاذ يصدم الجميع بشكله بعد فقدانه الوزن

وفي وقت سابق، لفت ابن هند الأنظار إليه بسبب التغيُّر الجذري الذي طرأ على شكله بعد فقدانه 20 كيلو غرامًا من وزنه.

وكشفت هند القحطاني أن ابنها الأكبر "معاذ" أجرى عملية تكميم معدة بعد محاولاتها هي ووالده والطبيب بإقناعه، حيث تعد المرة الثانية التي يجريها، فقد أجراها لأول مرة بعمر الـ11عامًا بسبب سمنته المفرطة، وبعمر الـ15 عاد لتناول الطعام بشكل اعتيادي، لذلك زاد وزنه بشكل كبير.

وفي عام 2022 الجاري، خضع معاذ لعملية أخرى، وتمكن منذ ذلك الحين من خسارة 20 كيلو غرامًا، ويطمح لخسارة 10 كيلوغرامات أخرى؛ كي يتناسب وزنه مع طوله الذي يصل إلى 185 سم.

وكانت القحطاني قد كشفت عن وجه ابنها بصورة شاركتها عبر حسابها على "سناب شات" علَّقت عليها: "معاذ مررره نحف وتغيَّر.. لو يدري اني وريتكم صوته يزعل يبغى يفاجئكم بسنابه بعدين.. لا تعلمونه".

شروط هند القحطاني للزواج من نجلها معاذ

ويبدو أن وسامة "معاذ" جذبت أعين العازبات إليه، إلَّا أن القحطاني وضعت شرطًا غريبًا للزواج من ابنها؛ فقد أشارت إلى أن من تريد الارتباط بابنها لا بد أن تساعده على المذاكرة، وكتبت في منشور شاركته على سناب شات: "لي تبي تتزوج ولدي تساعده في المذاكرة".

وأوضحت أن ابنها كامل مما جميعه، فهو يمتلك شقة، كما أنها لا تريد أن يعيش معها، بل ترغب أن يستقل بعيدًا، ورغم رغبتها أن يتزوج ابنها سعودية، إلَّا أنها تعتقد أنه سيتزوج أمريكية.