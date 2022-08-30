هند القحطاني تظهر لأول مرة بعد إجرائها عملية تجميل

كشفت مشهورة سناب شات السعودية هند القحطاني أخيرًا عن شكل ملامحها بعد خضوعها لعمليتي تجميل إحداها لأنفها، وذلك بعد غياب أكثر من شهرين.

أول ظهور لـ هند القحطاني بعد عملية تجميل أنفها

ابتدأت هند القحطاني منشوراتها بالتلميح إلى رغبتها بالظهور لمتابعيها بعد الغياب الطويل، كتب في إحداها: "من صحيت والشيطان يوزني.. يقول يا مرررره خلاص اطلعي على الجمهور ترى طولتي ما طليتي على محبينك بطلتك البهية".

وبعد إثارة حماس متابعيها، أطلَّت في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على "سناب شات"، لافتةً إلى أنها تشعر بالخجل من الظهور بعد الغياب الطويل، كما تشعر أنها ما تزال غير مستعدة لهذه الخطوة، إذ توَّد أن ينبت شعرها وحاجبيها المزروعين".

وأوضحت أن شكل أنفها النهائي هو الظاهر في الفيديو، بينما لم ينبت شعرها بعد إذ يحتاج على أقل تقدير عامًا كاملًا، وقالت: "أكيد إنكم تتحرون النتيجة بالنسبة لخشمي هذا هو، بالنسبة لشعري لسه قال الدكتور كل اللي زرعوه يطيح كله وينبت بعد 3 أشهر، وفعلا صرلي 4 شهور بدا يطلع، أعتقد بعد سنة تطلع النتيجة".

وأضافت أنها لم تكن ترغب الظهور أيضًا بسبب الزيادة الملحوظة في وزنها، قائلة: "كنت أبغى أوريكم جسمي، صرت دبيبة، ممتلئة أكثر من أول، بس أنا قلت إيش قلت يا بنت خلاص اطلعي".

وردَّت القحطاني على منتقدي شكل وجنتيها، مُشيرةً إلى أن شكلهما وراثة، إلَّا أنها وعدت باتخاذ إجراءات لتحسينهما عن طريق إجراء عملية شد لهما.

نجل هند القحطاني يكشف شكل والدته بعد التجميل





وفي وقت سابق، كشف نجلها الأكبر معاذ عن ملامحها الجديدة في مقطع فيديو شاركه عبر حسابه الشخصي.

وثَّق معاذ مقطع فيديو يجمعه بوالدته واخوته من إحدى الحدائق الترفيهية، إلَّا أن هند طالبته بعدم نشره لأنها لا توَّد الظهور بهذا الشكل في الوقت الحالي، ودخلت في مناوشة بسيطة معه، إلَّا أنه رفض أوامرها وقرر مشاركة المقطع عبر حسابه دون استخدام فلتر، مُشددًا على جمال ملامحها.

وفي مقطع فيديو آخر، أشاد معاذ بجمال والدته في جميع حالاتها، وأكَّد على أنها تثق بنفسها بشكل كبير لتسمح له بمشاركة الفيديو دون فلتر.

نجل هند القحطاني معاذ يصدم الجميع بشكله بعد فقدانه الوزن

وفي وقت سابق، لفت ابن هند الأنظار إليه بسبب التغيُّر الجذري الذي طرأ على شكله بعد فقدانه 20 كيلو غرامًا من وزنه.

وكشفت هند القحطاني أن ابنها الأكبر "معاذ" أجرى عملية تكميم معدة بعد محاولاتها هي ووالده والطبيب بإقناعه، حيث تعد المرة الثانية التي يجريها، فقد أجراها لأول مرة بعمر الـ11عامًا بسبب سمنته المفرطة، وبعمر الـ15 عاد لتناول الطعام بشكل اعتيادي، لذلك زاد وزنه بشكل كبير.

وفي عام 2022 الجاري، خضع معاذ لعملية أخرى، وتمكن منذ ذلك الحين من خسارة 20 كيلو غرامًا، ويطمح لخسارة 10 كيلوغرامات أخرى؛ كي يتناسب وزنه مع طوله الذي يصل إلى 185 سم.

وكانت القحطاني قد كشفت عن وجه ابنها بصورة شاركتها عبر حسابها على "سناب شات" علَّقت عليها: "معاذ مررره نحف وتغيَّر.. لو يدري اني وريتكم صوته يزعل يبغى يفاجئكم بسنابه بعدين.. لا تعلمونه".

