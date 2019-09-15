خسرت الكثير من الوزن..سمية الخشاب بإطلالة جديدة تظهر التغيّر الواضح على شكلها (صور)

أطلت الفنانة المصرية سمية الخشاب على جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مغاير كليًا لما كانت تظهر عليه من ذي قبل، حيث كان من الواضح في الصور التي قامت بمشاركتها أنها خسرت الكثير من الوزن وأصبحت رشيقة جدًا.

وبعد الإطلالة الجميلة التي ظهرت فيها سمية الخشاب، تلقت الكثير من التعليقات الإيجابية من قبل متابعيها، فالبعض لم يصدق التغيير الذي حصل على جسدها فكان السؤال الأكثر طرحًا: "فوتوشوب ولا حقيقي؟"، بينما راح الآخرون يتغزلون بجمالها ويوجهون لها ألطف الكلمات والعبارات.

من ناحية أخرى، تحدثت بعض التقارير الصحفية مؤخرًا عن طليق سمية الخشاب الفنان أحمد سعد وعن رغبته في عودة الأمور إلى سابق عهدها فيما بينهما عن طريق طلب الوساطة من بعض المقربين، إلّا أن سمية الخشاب رفضت ذلك وظلت ثابته على موقفها.

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