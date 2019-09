سما المصري تتخطى حدود الجرأة بفيديو إزالة الشعر وهجوم حاد ضدها (صور وفيديو)

يلا هوبا هوبا هوب.....اول نصيحه للبنات والستات علي قناتي الجديده علي اليوتيوب قناه(( الحريم حصري مع سما المصري )) عن أضرار استعمال الحلاوه لازاله الشعر الفيديو كامل علي القناه والرابط بتاعها هنا في البايو وفي الاستوري....والقناه الاصليه بتاعتي لسه موجوده بس للدلع بس اما القناه الجديده لنصائح للبنات فقط ممنوع دخول الرجاله....اشتركوا الان في القناه...وكل واحد يعلق هنا يكتب اسم مقترح جديد للقناه غير الاسم الموجود....هجوووم

