سما المصري تتخطى حدود الجرأة بفيديو إزالة الشعر وهجوم حاد ضدها (صور وفيديو)

رفعت الفنانة الاستعراضية المصرية سما المصري سقف الجرأة في محتوى مقاطع الفيديو التي تنشرها على صفحتها الرسمية بـ"إنستغرام"، بظهورها في مقطع جديد تستخدم فيه إحدى الطرق لإزالة الشعر من الجسم.

ونشرت سما المقطع المثير للجدل وعلقت عليه قائلة: "يلا هوبا هوبا هوب.. أول نصيحة للبنات والستات على قناتي الجديدة على اليوتيوب قناة عن أضرار استعمال الحلاوة لإزالة الشعر".

وظهرت سما في الفيديو وهي تضع مادة على قدمها، تستخدم في إزالة الشعر، وتتحدث عن أضرار هذه المادة، موجهة نصيحة للفتيات بالابتعاد عنها واللجوء لطرق بديلة.

المقطع أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتسبب في غضب واسع بين متابعي سما، الذين وصفوه بالأجرأ على الإطلاق، والذي تخطت فيه كل الحدود.

وهاجم الكثير من المتابعين الفنانة الاستعراضية، في التعليقات، فكتبت أماني: "إيه يا سما هي وصلت للحلاوة؟؟ الفيديو الجاي عن ليلة الدخلة بقى"، فيما قالت دعاء: "إنتي مختلة عقليًا؟ إيه الأرف دا؟".

كما تعجب آخرون من جرأة سما المصري وحديثها عن أشياء خاصة جدًا بالنسبة للفتيات لا يصح الحديث عنها على الملأ، فكتبت هدير: "إيه اللي بتعمليه دا يخربيتك"، وعلقت نورا: "إنتي بني آدمة غلط ع المجتمع جتك القرف واللله هتندمي ع كل لحظة ضيعتيها ف القرف ده".

وكان آخر ظهور مثير للجدل لسما المصري، عندما نشرت مقطع فيديو لها أثناء تواجدها في مسيرة لما يعرف بمجتمع "الميم" بشوارع هولندا، موضحة أنها شاركت بها على اعتبار أنها حفل زفاف، ولكنها تفاجأت بأنها مسيرة للمثليين.

يذكر أن سما المصري اعتادت مؤخرًا على الظهور بملابس جريئة مع وضع تعليقات مثيرة للجدل، رغم أنها سبق وأعلنت منذ عدة أشهر، توبتها عن نشر هذه النوعية من الصور بسبب مرورها بوعكة صحية.

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