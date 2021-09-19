خطيب زين كرزون إلى جانب حسناء ويعلق: ظلي.. والجمهور يتغزل بجمالها

تداول رواد السوشال ميديا صورة للشاب الأردني عبدالله كنعان خطيب نجمة السوشال ميديا زين كرزون السابق، وظهر كنعان في الصور إلى جانب فتاة حسناء معلقًا: "ظلي"، مع استخدام هاشتاغات عن الحب والعلاقات.

كما نشر عبر خاصية الستوري فيديو يجمعه بالفتاة والتي يتضح أن اسمها دعاء بحسب ما أشار إليه كنعان، وبحسب تعليق الأخير فإن علاقة حب جديدة يعيشها مع الفتاة بعد انتهاء علاقته بزين كرزون.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة والخبر واختلفت التعليقات، فالبعض راى أن الحبيبة الجديدة لعبدالله كنعان تتفوق جمالًا على زين كرزون وأنها تناسبه أكثر.

فيما قال آخرون إن زين أجمل منها، وجاء في التعليقات: "اي هاااااا هي أنثى حقيقيه ما اجملهاااااااا مشالله"، وقالت متابعة أخرى: "عفكرة كتير مريحة هي وجمالها بجننننن وطبيعي ،، ما شاء الله عليها ،، انت انسان طيب والله اكيد بعوضك بكل شي طيب ، وان شاء الله تكون هالبنت من الطيبين اللي تهنيك وتوقف معك عالزمن".

هذا وراح عدد كبير للبحث عن حساب الفتاة عبر انستغرام وبعد العثور عليه تداولوا صور عديدة منه متغزلين بجمالها العربي على حد وصفهم.

زين كرزون في مصر

وعلى صعيد متصل تتواجد زين كرزون حاليًا في مصر حيث شاركت في مهرجان الفضائيات العربية إلى جانب صديقها خبير المكياج الياس تابيلو.

وتألقت زين كرزون في المهرجان بفستان باللون الذهبي بدون أكمام مع فتحة كبيرة من ناحية الصدر، وتركت شعرها منسدلًا فيما أمسكت بيدها حقيقة كلاتش سوداء.

زين كرزون وعبدالله كنعان

يُشار إلى أن زين كرزون كانت قد ارتبطت بالشاب الأردني عبدالله كنعان ونشرت فيديو يوثق لحظة طلبه الزواج منها، وبعد مدة انتشرت أخبار عن دخول عبدالله كنعان السجن بسبب قضية مخدرات لتعلن حينها زين كرزون انفصالها عنه.

وكشفت بعض المواقع أن عبدالله كنعان سبق وأن تعرض للسجن أكثر من مرة ولديه العديد من القضايا، فيما التزم هو الصمت حول هذه القضايا، وفيما يخص زين لم يعلق بأي تعليق مسيء لها بالرغم من كثرة التعليقات التي أثيرت حول تخليها عنه



