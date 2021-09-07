زين كرزون ترقص في حفل زفاف صديقتها السعودية.. ووالدتها تبكي!

حضرت نجمة السوشيال ميديا الأردنية زين كرزون حفل زفاف الدكتورة السعودية خلود العازمي والدكتور أحمد الطراونة، وبالتأكيد لا بد من وصلة رقص احتفالًا بالأجواء المبهجة.

وشاركت زين كرزون متابعيها عبر موقع "إنستغرام" مقطع فيديو وهي تتراقص على أنغام الأغاني الشعبية، وعلَّقت: "من عرس صديقتي وحبيبتي بنت السعودية الدكتورة خلود العازمي والدكتور احمد الطراونة… ربي يهنيكم ويوفقكم ويسعدكم يارب".

كما شاركت كرزون فيديو برفقة والدتها ميادة في الحفل، وتظهر الأخيرة وهي تبكي بحرقة، ويمكننا سماع ابنتها تقول: "خلود حابة احكيلك ماما فاقعة من البكا، تقولي بنتها اتزوجت، مش معقول".

وتألقت زين كرزون مُرتديةً فستان وردي أوف شولدر مُزيَّن بأحجار الكريستال البراقة من الصفحة المختصة بفساتين الأفراحThe Wedding Shop ، واعتمدت تسريحة شعر منخفضة وغرَّة منتفخة، كما اختارت أن يكون مكياجها من درجات الوردي الباهت.

وبالعودة إلى الحفل الفاخر، فقد أقيم في قاعة ضخمة تضمنت ديكورات خيالية ومبهرة ابتداءً من قالب حلوى الزفاف المؤلف من 8 طبقات مُزينة بالورود، وانتهاءً بالهدايا الرائعة التي وضعت على طاولات الضيوف.

خطوبة زين كرزون

يذكر أن زين كرزون قد فسخت خطوبتها من عبدالله كنعان بعد شهر من إعلان الأخبار السعيدة، وذلك بعد أن ألقت القوات الأمنية القبض على الأخير بتهمة حيازة المخدرات وتواجده برفقة شخص مطلوب في نفس التهمة، وشاركت متابعيها منشور جاء فيه: "الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه..تم فسخ خطوبتي على عبد الله كنعان وقدر الله وما شاء فعل".

ويجدر الإشارة إلى أن كرزون أعلنت خطوبتها في شهر يونيو من العام الماضي 2020، فأثناء احتفالها بعيد ميلادها الـ 30 مع شقيقتها التوأم هيا، فاجأها عبدالله بطلب يدها للزواج أمام الحاضرين وما كان من زين إلا أن بدأت بالبكاء.

وفي نفس السياق، تعرضت وقتها زين لهجوم من قبل رواد السوشال ميديا بعد أن انتشر مقطع لها وهي تقبل خطيبها على فمه الأمر الذي اعتبره البعض مخالفة لعادات وتقاليد الشعب الأردني الذي يعتبر محافظًا في العموم.