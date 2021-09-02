هيا كرزون تثير سخط الجمهور بإطلالة جريئة من بعد شقيقتها زين كرزون!

شاركت الفاشينيستا هيا كرزون والتي هي الشقيقة الأصغر للمطربة الأردنية ديانا كرزون صُور جديدة لها عبر حسابها في انستقرام.

هيا كرزون ظهرت في الصُور بإطلالة جريئة كانت عبارة عن مايوه سباحة من قطعة واحدة نسقت معه بنطلون باللون الأصفر، واثارت الإطلالة سخط الجمهور بتعليقات كان منها "للأسف الشهرة بتخلي الواحد يبيع كل شي أولها الدين والشرف".. وتابع آخر "كل ما فيكي بتشلحي استمري".. وجاء في تعليق أخر "حد يشوفلنا يا جماعة وين بقية بلوزتها و يلبسها ياها"

وكانت منذ أيام شقيقة هيا كرزون التوأم زين كرزون قد أثارت هجوم الجمهور بعدما شاركت صُور لها وهي ترتدي مايوه السباحة و فوقه كوفر شفاف أظهر جسدها بشكل شبه واضح، وكانت التعليقات المتداولة وقتها "مشاالله تشلحتي".. وتابع آخر "اشلحي اكثر"..في حين أضاف آخر "شفاف اللي لابستي".

بالعودة للأخت الصغرى لعائلة كرزون هيا، فقد كانت قد أثارت غضب الجمهور منذ أشهر بفيديو شاركته عبر حسابها في تطبيق سناب شات وهي ترد على انتقادات طالتها من إحدى المتابعات جاء فيها "انتبهي للتفاصيل..تحت ذراعك أسود"!

الرد كان صادماً من هيا وقتها، إذ قامت بتصوير فيديو وهي تقود السيارة وقامت بإفلات المقود ورفع يديها بإتجاه الأعلى والغناء بطريقة تستفز بها المتابعة "انتبهي على لتفاصيل" وأضافت "الي على ايدي وبر أشقر لأني شقرا ما بشيلوا حياتي".

الجمهور وقتها هاجم هيا بشدة لأنها تستهر بحياة المارة في الشارع وكانت تقود بسرعة جيدة نوعاً ما مما يزيد إحتمالية حوادث السير، وبحسب المصادر كانت قد تعرضت سابقاً هيا لحادث سير بسبب قلة الإنتباه إلا أن الأضرار إقتصرت على السيارة فقط.

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