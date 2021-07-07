خطيب منة عرفة يكشف أبرز عيوبها: عصبية و موسوسة!

كشف الفنان محمود المهدي خطيب الفنانة منة عرفة أبرز عيوبها بعد أيام من عقد قرانهما.

وقال محمود المهدي إن أبرز عيوب زوجته منة عرفة هي العصبية الشديدة فأقل شيء يثير أعصابها كما أنها محبة للتنظيم بشكل كبير يصل إلى حد الوسوسة فيزعجها كثيرا أن يكون المكان حولها غير منظم، وفقا لما ورد في اليوم السابع.

من ناحيتها، كشفت منة عرفة عن أبرز عيوب زوجها وهي البرود الشديد عكسها تماما والعند الشديد على أشياء تافهة.

واحتفلت الفنانة منة عرفة بعقد قرانها منذ أيام على الفنان الشاب محمود المهدي في جو عائلي، و لم يكشف الثنائي عن موعد زفافهما بعد.

من ناحية أخرى، تنتظر منة عرفة طرح فيلمها الجديد (666) من بطولة وفاء عامر وعايدة غنيم وسامي مغاوري وخدوجة صبري ومحمود مهدي وماجد عبد العظيم، وهو من تأليف وإنتاج أحمد عاشور وإخراج وائل عبد القادر.

وتدور أحداثه في إطار من الرعب والإثارة من خلال لغز يهدد حياة بطلة العمل، التي تجسدها الفنانة عايدة غنيم، حيث تتجه لأعمال السحر والاستعانة بحفار القبور الذي يجسده الفنان ماجد عبدالعظيم، من خلال نبش القبور واستغلال الأجساد فى عمل السحر لحل اللغز الذي يهدد حياتها وحياة أسرتها بالكامل، فتضطر للتعامل مع ألغاز هذا الرقم المرعب.