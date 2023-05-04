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خلاف جديد بين كيم كارداشيان وشقيقتها كورتني.. هل يؤثر على علاقتهما؟

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 04 أيّار / مايو 2023 - 11:16
كيم كارداشيان وكورتني كارداشيان
كيم كارداشيان وكورتني كارداشيان

وقع خلاف جديد بين شقيقات كارداشيان كيم وكورتني خلال الأسابيع القليلة الماضيّة، والذي تم الكشف عنه من خلال المقطع الدعائي  في البرنامج الواقعي The Kardashians.

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تفاصيل الخلاف بين كيم كارداشيان وشقيقتها كورتني

كشف المقطع الدعائي الخاص بالموسم الجديد من برنامج The Kardashians والذي نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وقوع  خلاف جديد  بين كيم كارداشيان وشقيقتها كورتني.

وظهرت كورتني في مقطع الفيديو وهي غاضبة جداً من شقيقتها كيم وذلك لأن الأخيرة حاولت استغلال حفل زفافها في ايطاليا لصالح أعمالها وصفقاتها.

وكشف كورتني بأن شقيقتها اعتبرت حفل زفافها فرصة كبيرة من أجل عقد صفقات عمل، وأنها لم تلتف للمناسبة نفسها أو لشقيقتها في أسعد أيام حياتها.

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كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تردّ على كلام شقيقتها كورتني

نشرت نجمة الواقع "كيم كارداشيان" رداً على كلام شقيقتها كورتني مقطع فيديو لها ولشقيقتهما الثالثة كلوي وهما ترقصان خلال حفل "آشر" في مدينة لاس فيغاس مما أكّد حديث كورتني عن الخلاف، وأن المشاكل قد تتفاقم بينهما.

كما نشرت كيم مجموعة من الصور التي تكشف من خلالها إشرافها على حفل زفاف احدى صديقاتها وعلّقت عليه: "ليس هناك أحد أشرفت على حفل زفافه على موسيقى روك أند رول سوى كريس ولوكاس".

وتساءل الجمهور فيما إذا كان الخلاف بينهما سيتطور ويصل إلى حد القطيعة بين الشقيقتين، ام أنهما ستعملان على حله وإنهائه.
 

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