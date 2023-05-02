كيم كارداشيان شبه عاريّة وتغطّي جسدها باللؤلؤ خلال حفل الميت غالا 2023

تتجّه العديد من الأنظار نحو المشاهير والنجوم في حفل الميت غالا من كل عام، ومن ضمنهم النجمتين كيم كارداشيان وريهانا اللتين تلفتان الحضور بإطلالتهما في كل عام.

إطلالة كيم كارداشيان في حفل الميت غالا 2023

اختارت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" الظهور بإحدى تصاميم سكياباريللي، والذي يتكوّن من اللؤلؤ فقط، وغطّت الجزء العلوي من جسدها بقلائد من اللؤلؤ الأبيض حيث كان صدرها عارياً أسفل اللؤلؤ.

كما اختارت نفس الطريقة من أجل تغطية الجزء الأسفل من جسدها بينما كانت ترتدي مشدّ باللون البيج، وتم تصميم الإطلالة لها بعد زيارتها خلال الأسبوع الماضي الى مكتب كارل لاغرفيلد في العاصمة الفرنسية باريس، حيث أكّدت بأنها حصلت على الإلهام لإطلالتها من هناك.

وقالت كيم حول اطلالتها في الميت غالا: "كان رغبتي ان أشعر بالسحر، واختارت اللؤلؤ بشكل خاص لأنه كان يعني الكثير للمصمم الراحل كارل لاغرفيلد"، كما اصطحبت كيم لأول مرة ابنتها نورت الى حفل الميت غالا حيث كانت اطلالتها تتصف بالطبيعية والمناسبة لفتاة بعمرها، ولفتت الأنظار حيث أصبحت بعمر المراهقة.

ريهانا وايساب روكي في حفل الميت غالا

استطاعت ريهانا خطف الأنظار لحظة وصولها الى حفل الميت غالا رفقة حبيبها ايساب روكي وذلك بسبب إطلالتها البيضاء الغريبة، حيث ارتدت يشبه فساتين الزفاف باللون الأبيض ضخمًا جداً.

وتميّز بكاب أكثر ضخامة مزيّن بالزهور البيضاء الضخمة أيضاً كما وضعت نظارات شمسية بنفس اللون، اما حبيبها ووالد أطفالها ايساب روكي فقد اختار أن يطلّ في الحفل بإطلالة غريبة كانت عبارة عن تنورة حمراء فوق بنطال جينز ومن الأعلى اختار بدلة سوداء وقميص أبيض وربطة عنق رسمية.