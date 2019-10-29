داليا البحيري تقضي اجازتها في اسبانيا برفقة ابنتها (صور)

نشرت الفنانة داليا البحيري مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام)، برفقة ابنتها قسمت أثناء قضائهما إجازة في إسبانيا.

وظهرت داليا البحيري في صورة عفوية مع ابنتها في الشوارع الإسبانية، بعد حصولها على استراحة من تصوير مسلسل (فلانتينو) مع عادل إمام.

احتفلت داليا البحيري بعيد ميلادها الـ49 منذ أيام، وأقامت حفل عيد ميلادها برفقة أصدقائها ثم في كواليس مسلسل (فلانتينو) مع الزعيم.

مسلسل (فلانتينو) تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، ويشارك في البطولة دلال عبد العزيز، ووفاء صادق، وطارق الإبياري، وهدى المفتي، ومحمد كيلاني، ورانيا محمود ياسين، وعدد آخر من الفنانين.