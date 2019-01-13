داليا البحيري معرّضة للحبس عامين بسبب الضرائب..إليكم قرار المحكمة النهائي!

داليا البحيري

على ما يبدو أن التهرّب الضريبي هو الأمر الذي عرض العديد من النجوم لمشاكل قانونية قادتهم إلى القضاء والحبس، حيث منحت المحكمة يوم السبت مهلة للفنانة المصرية داليا البحيري حتى تاريخ 16 فبراير لإتمام التصالح مع مصلحة الضرائب وذلك بعد تقديمها استئنافًا على قرار حبسها لمدة عامين.

وبحسب تقارير ومصادر صحفية، كانت المحكمة قد أصدرت حكمًا بالسجن لمدة سنتين ضد الفنانة داليا البحيري، بعد اتهامات موجهة لها بإخفاء إيراداتها الحقيقة عن مصلحة الضرائب، وفي حال عدم تسديدها للمبالغ المستحقة لوزارة المالية فمن الممكن أن يتم تنفيذ الحكم عليها.

على صعيد آخر، فإن الفنانة داليا البحيري شاركت في آخر أعمالها الدرامية ضمن المسلسل الكوميدي "يوميات زوجة مفروسة ج 4"، ومن المقرر أن تكون لها مشاركة جديدة في المسلسل القادم في عام 2019 بعنوان "أيام العسل" وهو مسلسل يجمع نجوم من الخليج ومصر.