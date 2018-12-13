دانة الطويرش: الحب يُشبه الكولاجين.. وطاردت زوجي في البداية!

دانه الطويرش

احتفلت الفاشنيستا الكويتية دانه الطويرش بزفافها منذ أيام على شاب يُدعى عبدالعزيز الزايد، وفي أول حوار لها بعد الزواج حضرت الطويرش اللقاء بدون خاتم الزواج كاشفة أنها قد نسيته لانها لم تعتد عليه بعد.

وخلال اللقاء قالت الطويرش ان الحب جميل، ويزيد من جمال أي شخص ووصفته بـ "الكولاجين الطبيعي"، واستطردت ان زوجها في البداية لم يكن يحبها وهي من طاردته حتى وقع في حبها.

وأضافت بأن كل شيء تم بسرعة كبيرة حيث ارتبطا بطريقة سريعة جدًا لم تصدقها هي، وقالت الفاشنيستا الكويتية انها كانت قد انفصلت لفترة صغيرة عن زوجها خلال علاقتهما إلا انهما عادا سويًا أنهيا قصة حبهما بالزواج.

وكانت دانه الطويرش قد أعلنت عن احتفالها بزفافها بشكل مفاجئ في حفل زفاف ضخم، واستعرضت شبكتها الماسية وخاتم زفافها الثمين.

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