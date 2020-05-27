دانييلا رحمة ترد على هجوم باميلا الكيك: (!I don’t care)

بعد نجاح الممثّلة اللبنانيّة دانييلا رحمة في السباق الرمضاني هذا العام من خلال دور مايا في مسلسل (أولاد آدم)، وتميّزها في الثنائية التي قدّمتها مع الممثّل السوري قيس الشيخ نجيب، أطلت الفنانة عبر (سكاي نيوز عربية ) في لقاء مع الإعلامي سعيد حريري لتتحدّث عن كواليس دورها، وتصرّح أنّ غياب النجمتيْن نادين نجيم وسيرين عبد النور لم يساعد في بروزها هذا العام، لأنّها حقّقت تواجداً من خلال مسلسل (تانغو) الذي حقّق نجاح كبيراً، وإستطاعت شخصيّة (فرح) التي قدّمتها في المسلسل آنذاك أن تأسر قلوب الجمهور وذلك على الرغم من وجود جميع النجمات في ساحة المنافسة، وتضيف بأنّها كانت تفضّل وجود كلّ من النجمتيْن نادين نجيم وسيرين عبد النور في الموسم الرمضاني هذا العام لأنّها تحبّ المنافسة.

كما أعلنت دانييلا عن حماسها لمشاهدة دور نادين نجيم القادم لأنّها تجسّد فيه شخصيّة الفتاة الشعبيّة الممثالة لطبيعة شخصيّة مايا في أولاد آدم بحسب تصريح رحمة في المقابلة.

هذا وردّت دانييلا وللمرّة الأولى، على الهجوم الذي شنّته عليها زميلتها اللبنانية باميلا الكيك منذ فترة قصيرة، مؤكّدة أنّها لا تكترث لرأيها بها، وأنّ دورها في مسلسل (أولاد آدم) أثبت العكس، مؤكدةً: (أقول لها وباللهجة الأستراليّة I don’t care !)، حسب موقع دنيا الوطن.

عن تفوّق الثنائية بينها وبين قيس الشيخ نجيب على الثنائية بين ماغي بو غصن وماكسيم خليل في المسلسل قالت بأنّها كمشاهدة شعرت بالتعاطف أكثر مع (سعد ومايا)، في حين أنّها لم تتعاطف مع شخصيّة (غسّان) التي أدّاها ماكسيم خليل إلى حدّ الكره، كما أنّها تعتقد بانّ عدم وجود علاقة الحبّ بين (ماكسيم وماغي) في المسلسل هي السبب في عدم التعاطف مع هذا الثنائي.

كما تحدّثت دانييلا في اللقاء عن كورونا وقالت أنّها علّمتها بأنّه ليس هناك أهمّ من الصحّة والعائلة في الحياة، مؤكّدة أنّها خافت في بداية الأمر، ولم تكن تريد الذهاب إلى موقع التصوير إلى أن إطمأنت بعد التأكّد من إتّخاذ كلّ التدابير الوقائية اللازمة.









