دانييلا رحمة تضج أنوثة في أحدث جلسة تصوير

خضعت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة، لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها. ونشرت دانييلا عبر حسابها بموقع (إنستغرام)، صور الجلسة، التي ظهرت خلالها بالأبيض.

يذكر أنَّ دانييلا تستكمل تصوير مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسلها (للموت)، حيث نشرت مقطع فيديو من الكواليس وشوقت الجمهور للأحداث الجديدة التي من المنتظر ان يعرض خلال شهر رمضان القادم.

(للموت 2) قصة لنادين جابر، وشاركت في الإشراف على الكتابة هذه المرة كلوديا مرشيليان. وتناول المسلسل في الجزء الأول قصة سحر وريم، (ماغي بو غصن ودانييلا رحمة)، وهما امرأتان تعملان على استدراج الرجال النافذين والإيقاع بهم رغبة في كسب المزيد من المال والسلطة من خلال علاقات تستمر لوقت محدود. في الجزء الثاني يتجه فيليب أسمر إلى توسعة دائرة الشر من خلال أحداث جديدة تلقي الضوء على قضايا إنسانية يسقطها على الحيّ الفقير الموازي لحياة (سحر و ريم)، ومنها قضية استغلال الأطفال والنساء في إطار تراجيدي مشوق.

يذكر أن المسلسل من بطولة النجوم ماغي بو غصن، محمد الأحمد، خالد القيش، باسم مغنية، ورنده كعدي وغيرهم.