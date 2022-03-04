دانييلا رحمة تعترف أنها مغرمة و تكشف عن موعد زواجها

كدت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة انها تعيش في الوقت الحالي قصة حب وفي التفاصيل، قالت دانييلا في مقابلة لها ضمن برنامج (ET بالعربي) انها تعيش حالياً قصة حب، و أجابت على سؤال هل تتزوج خلال هذا العام، نفت دانييلا ان تكون ستتزوج خلال هذا العام، وقالة ممازحة:(بعد بكير).

و فنيا، شوقت الممثلة اللبنانية ​ متابعيها لمسلسل (للموت) في جزئه الثاني بصورة نشرتها من الكواليس في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.وظهرت دانييلا في الصورة مع الطفلة التي شاركتها المسلسل ​تالين أبو رجيلي​ بلقطة عفوية خطفت الأنظار.

يذكر أن الجزء الثاني من مسلسل (للموت) يتضمن المزيد من المفاجآت وحالات الانتقام وشخصيات جديدة وخطوطاً دراماتيكية مشوقة، وهو من بطولة ماغي بو غصن، دانييلا رحمة، محمد الأحمد، باسم مغنية، وسام صباغ، كارول عبود، فادي أبي سمرا، أحمد الزين، رندا كعدي، ريان، وانضم إلى هذا الجزء عدد من النجوم اللبنانيين والعرب الذين سيتم الكشف رسمياً عن أسمائهم قريباً.