دانييلا رحمة متهمة بـ(حرق) أحداث مسلسل (الكاتب)...اليك التفاصيل

كشفت الفنانة دانييلا رحمة عن تفاصيل دورها في مسلسل (الكاتب) المقرر عرضه في رمضان 2019، وذلك خلال حوار قصير أجرته في برنامج Trending، ولكن المفاجأة أن البعض شعر أنها حرقت الأحداث بالكامل.

دانييلا رحمة تحدثت عن دورها في المسلسل الذي يشاركها في بطولته الفنان باسل خياط، لتقول عن الشخصية التي تؤديها أنها مختلفة تماماً عن طبيعتها الحقيقة.

قالت دانييلا رحمة أنها تؤدي دور محامية جدية للغاية، من عائلة ثرية وذات مكانة اجتماعية حيث أن والدها قاضي ووالدتها تعمل في الأمم المتحدة.

وأضافت دانييلا رحمة عن دورها أنها في الأحداث تقع في غرام كاتب شهير يدعى يونس، الذي يؤدي دوره باسل خياط، ورغم أنهما لم يلتقيا من قبل إلا أنها تحبه بقوة من خلال رواياته، حتى يجمع بينهما القدر عندما يتهم في قضية فتخذ على عاتقها الدفاع عنه، وتدور الأحداث.

تفاعل رواد مواقع التواصل مع حوار دانييلا رحمة بشكل ساخر، حيث وجد الكثيرون أنها حرقت الأحداث بشكل كبير، مما دفع البعض للتعليق بأنهم سوف يحضرون الحلقة 30 فقط لمعرفة النهاية، حسب موقع مجلة ليالينا.

يذكر أن مسلسل (الكاتب) هو ثالث عمل درامي تشارك فيه دانييلا رحمة، ويعد العمل الثاني الذي يشاركها في البطولة باسل خياط بعد نجاحهما سوياً في مسلسل (تانعو) العام الماضي.