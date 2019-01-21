المزيد من ترفيه

1 - 5 من 15

دبي تستضيف حفلاً موسيقياً مليئاً بأجواء الخيال تحت عنوان "هاري بوتر"!

دبي تستضيف حفلاً موسيقياً مليئاً بأجواء الخيال تحت عنوان "هاري بوتر"!
2.5 5

نشر 21 كانون الثاني/يناير 2019 - 09:14 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

شارك بتقييم المحتوى:

2.5
 
PRINT Send Mail
التعليقات (0)
فيس بوك تويتر غوغل بلس لينكد إن بينترست ديليشوس ستامبل ابون ديغ ريديت
حفل هاري بوتر
حفل هاري بوتر

تستضيف دبي أوبرا حفلاً موسيقياً مميزاً مليئاً بأجواء الخيال والغموض تحت عنوان "هاري بوتر".

وستعيد أوركسترا سيمفونية الدولة الأرمنية إحياء موسيقى سلسلة أفلام هاري بوتر، من إخراج كريس كولومبوس. تم ترشيح موسيقى جون ويليامز الرائعة لجائزة غرامي بعد إصدار الفيلم في عام 2002، والذي يروي قصة هاري بوتر وأصدقائه وهم يحاولون حماية مدرستهم من مخاطر أحد الأشرار. عيشوا أجواء هذه القصة الخيالية التي أثرت في طفولة الكثير من الأشخاص في جميع أنحاء العالم. تبدأ التذاكر من 175 درهم، ولكن يمكنكم الاستفادة من الخصومات على التذاكر المبكرة لأعلى فئتين حتى 31 يناير.

 
التاريخ01 مارس - 02 مارس 2019
الفئةترفيه حيّ
الموقع دبي أوبرا
الهاتف+971 4 440 8888
رسم الدخول تبدأ أسعار التذاكر من 175 درهم
الدخول1 مارس: 3 بعد الظهر و8 مساءً
2 مارس: 2 بعد الظهر و7 مساءً
 
الموقع الإلكترونيhttp://www.dubaiopera.com/showlist/harry-potter-chamber-secrets-concert/

 

Copyright © 2019. Dubai Corporation of Tourism and Commerce Marketing.

اختيار المحرر

1 - 4 من 12

أهم العناوين

أحدث المقالات

الأكثر مشاهدة

اضف تعليق جديد

Avatar
 