دبي تستضيف حفلاً موسيقياً مليئاً بأجواء الخيال تحت عنوان "هاري بوتر"!
حفل هاري بوتر
تستضيف دبي أوبرا حفلاً موسيقياً مميزاً مليئاً بأجواء الخيال والغموض تحت عنوان "هاري بوتر".
وستعيد أوركسترا سيمفونية الدولة الأرمنية إحياء موسيقى سلسلة أفلام هاري بوتر، من إخراج كريس كولومبوس. تم ترشيح موسيقى جون ويليامز الرائعة لجائزة غرامي بعد إصدار الفيلم في عام 2002، والذي يروي قصة هاري بوتر وأصدقائه وهم يحاولون حماية مدرستهم من مخاطر أحد الأشرار. عيشوا أجواء هذه القصة الخيالية التي أثرت في طفولة الكثير من الأشخاص في جميع أنحاء العالم. تبدأ التذاكر من 175 درهم، ولكن يمكنكم الاستفادة من الخصومات على التذاكر المبكرة لأعلى فئتين حتى 31 يناير.
|التاريخ
|01 مارس - 02 مارس 2019
|الفئة
|ترفيه حيّ
|الموقع
|دبي أوبرا
|الهاتف
|+971 4 440 8888
|رسم الدخول
| تبدأ أسعار التذاكر من 175 درهم
|الدخول
|1 مارس: 3 بعد الظهر و8 مساءً
2 مارس: 2 بعد الظهر و7 مساءً
|الموقع الإلكتروني
|http://www.dubaiopera.com/showlist/harry-potter-chamber-secrets-concert/
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