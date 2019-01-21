حفل هاري بوتر

تستضيف دبي أوبرا حفلاً موسيقياً مميزاً مليئاً بأجواء الخيال والغموض تحت عنوان "هاري بوتر".



وستعيد أوركسترا سيمفونية الدولة الأرمنية إحياء موسيقى سلسلة أفلام هاري بوتر، من إخراج كريس كولومبوس. تم ترشيح موسيقى جون ويليامز الرائعة لجائزة غرامي بعد إصدار الفيلم في عام 2002، والذي يروي قصة هاري بوتر وأصدقائه وهم يحاولون حماية مدرستهم من مخاطر أحد الأشرار. عيشوا أجواء هذه القصة الخيالية التي أثرت في طفولة الكثير من الأشخاص في جميع أنحاء العالم. تبدأ التذاكر من 175 درهم، ولكن يمكنكم الاستفادة من الخصومات على التذاكر المبكرة لأعلى فئتين حتى 31 يناير.