دبي جاردن جلو
الألوان والأشكال الخياليّة والرائعة سوف تأسركم لحظة وصولكم إلى موقف السيّارات الموازي لدبي جاردن جلو.
الألوان والأشكال الخياليّة والرائعة سوف تأسركم لحظة وصولكم إلى موقف السيّارات الموازي لدبي جاردن جلو. الحديقة المضيئة بكل تصاميمها ومنحوتاتها وقطعها الضخمة تنتظركم وهي تشعّ بأبهى الأضواء. أنواع الديناصورات والحيوانات والأزهار والتصاميم الهندسيّة والأبراج العالميّة وتلك الّتي تشتهر بها دبي، كلّها ستجدونها بأحجام مصغّرة ولكن ضخمة تشعّ في المساء وسط المساحات الخضراء في حديقة زعبيل.
تتضمّن الحديقة المضاءة الفعاليّات الترفيهيّة للصغار وأكشاك القهوة والعصائر والطعام فاحجزوا تذاكركم الآن لقضاء أجمل الأوقات مع الأهل والأصدقاء.
تتضمّن الحديقة المضاءة الفعاليّات الترفيهيّة للصغار وأكشاك القهوة والعصائر والطعام فاحجزوا تذاكركم الآن لقضاء أجمل الأوقات مع الأهل والأصدقاء.
التاريخ
01 نوفمبر - 31 مايو 2018
الموقع
حديقة زعبيل بوّابة 6 و7
الهاتف
رسم الدخول
60 درهم
الأطفال دون سنّ الـ 3 أعوام مجّاناً
الأطفال دون سنّ الـ 3 أعوام مجّاناً
الدخول
4 بعد الظهر لغاية 12 منتصف الليل
الموقع الإلكتروني
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