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دبي جاردن جلو

دبي جاردن جلو
2.5 5

نشر 24 مايو 2018 - 13:32 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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2.5
 
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الألوان والأشكال الخياليّة والرائعة سوف تأسركم لحظة وصولكم إلى موقف السيّارات الموازي لدبي جاردن جلو.
الألوان والأشكال الخياليّة والرائعة سوف تأسركم لحظة وصولكم إلى موقف السيّارات الموازي لدبي جاردن جلو.

 

الألوان والأشكال الخياليّة والرائعة سوف تأسركم لحظة وصولكم إلى موقف السيّارات الموازي لدبي جاردن جلو. الحديقة المضيئة بكل تصاميمها ومنحوتاتها وقطعها الضخمة تنتظركم وهي تشعّ بأبهى الأضواء. أنواع الديناصورات والحيوانات والأزهار والتصاميم الهندسيّة والأبراج العالميّة وتلك الّتي تشتهر بها دبي، كلّها ستجدونها بأحجام مصغّرة ولكن ضخمة تشعّ في المساء وسط المساحات الخضراء في حديقة زعبيل.

تتضمّن الحديقة المضاءة الفعاليّات الترفيهيّة للصغار وأكشاك القهوة والعصائر والطعام فاحجزوا تذاكركم الآن لقضاء أجمل الأوقات مع الأهل والأصدقاء.
 


إشتر التذاكر
 

التاريخ

01 نوفمبر - 31 مايو 2018

الموقع

حديقة زعبيل بوّابة 6 و7

الهاتف

+971 524785605

رسم الدخول

60 درهم
الأطفال دون سنّ الـ 3 أعوام مجّاناً

الدخول

4 بعد الظهر لغاية 12 منتصف الليل

الموقع الإلكتروني

http://dubaigardenglow.com/
 
 
 

 


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