دبي جاردن جلو

الألوان والأشكال الخياليّة والرائعة سوف تأسركم لحظة وصولكم إلى موقف السيّارات الموازي لدبي جاردن جلو. الحديقة المضيئة بكل تصاميمها ومنحوتاتها وقطعها الضخمة تنتظركم وهي تشعّ بأبهى الأضواء. أنواع الديناصورات والحيوانات والأزهار والتصاميم الهندسيّة والأبراج العالميّة وتلك الّتي تشتهر بها دبي، كلّها ستجدونها بأحجام مصغّرة ولكن ضخمة تشعّ في المساء وسط المساحات الخضراء في حديقة زعبيل.تتضمّن الحديقة المضاءة الفعاليّات الترفيهيّة للصغار وأكشاك القهوة والعصائر والطعام فاحجزوا تذاكركم الآن لقضاء أجمل الأوقات مع الأهل والأصدقاء.