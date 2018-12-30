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دبي: سباقات مميزة للجري في الهواء الطلق!

دبي: سباقات مميزة للجري في الهواء الطلق!
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نشر 30 كانون الأول/ديسمبر 2018 - 14:12 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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دبي ديزرت رود رن (فبراير 2016)
دبي ديزرت رود رن (فبراير 2016)

هذه فرصتكم للاستفادة من الطقس الجميل في دبي والمشاركة في سلسلة سباقات الجري في الهواء الطلق في دبي. يمكنكم الاشتراك في سباقات ال3 كم أو 5 كم أو 10 كم ونيل الجوائز التقديرية إذا كنتم من بين أسرع العدّائين في فئتكم العمرية.

تبدأ السباقات وتنتهي في استاد "ذا سيفينز" على طريق العين وذلك يعني أن مسار السباق آمن و خالٍ من السيارات. هذا هو الموسم السادس من سلسلة سباقات الجري المفتوحة للمشاركين من مختلف القدرات والمستويات. أنهوا مسافة السباق الذي اخترتم المشاركة فيه وستحصلون على ميدالية السباق.

سيكون هناك سحب على جوائز فورية لجميع الموجودين في مكان الحدث. الدخول مجاني للمشجعين. اذا كنتم تنوون المشاركة في السباق، عليكم تسجيل أسمائكم مسبقاً للحصول غلر رقم السباق الخاص بكم.

التاريخ22 فبراير 2019
الفئةرياضة
الموقع استاد ذا سيفنز
رسم الدخول 3 كم: 105 درهم، 5 كم: 126 درهم، 10 كم:/ 147 درهم
الدخول7:30 صباحاً
الموقع الإلكترونيhttp://www.dubairunning.com/about-the-dubai-desert-road-run.html

 

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