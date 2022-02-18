دخول تامر حسني في غيبوبة و المقربون ينفون

تداولت عدد من الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارا مغلوطة حول تعرض تامر حسني لحادث ودخوله فى غيبوبة، فى الوقت الذى أكد فيه مقربون من تامر انشغاله بالتحضير لفيلمه الجديد الذي يحمل اسم (روميو)، ويخوض به تجربة الإخراج للمرة الأولى، ومن المقرر أن تشاركه البطولة هنا الزاهد وحمدى الميرغني.

بدوره نفى الموزع ومهندس الصوت جلال فهمي، إن ما يتم تداوله عن تعرض الفنان تامر حسني لحادث ودخوله في غيبوية، أمر غير صحيح قائلا عبر حسابه الشخصي على موقع ( فيسبوك): (لا صحة تماما للاشاعات المتداوله عن صحة الفنان تامر حسني، تامر كويس وزي الفل الحمد لله وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي ورا الاشاعات دي).

يذكر أن أحدث أعمال تامر حسني السينمائية فيلم (مش أنا) فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، وشارك في بطولته كل من: حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا.