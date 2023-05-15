حلا الترك بإطلالة كلاسيكية احتفالًا بميلادها الـ21.. وتبدو نسخة سيلينا غوميز

احتفلت الفنانة البحرينية حلا الترك بعيد ميلادها الـ21 اليوم الموافق 15 مايو، واختارت لهذه المناسبة إطلالة تتسم بالجرأة والإثارة والأناقة على حد سواء.

حلا الترك تحتفل بعيد ميلادها

وشاركت الترك متابعيها عبر حسابها في "إنستغرام" جلسة تصوير خضعت لها في فندق "س ل س دبي" SLS Dubai Hotel & Residences، غلب عليها الكلاسيكية بمناسبة عيد ميلادها، إذ ارتدت فيها فستانًا أسود بسيطًا من دار أزياء BAZZA ALZOUMAN جاء بقصة صدر مربعة وبأكمام متوسطة الطول، بينما تميَّز بذيل طويل أسدل خلفها من قماش التل.

وأكملت الشابة الحسناء إطلالتها بتسريحة شعر مموجة أسدلتها على جانبي كتفها، ومكياج جريء من درجات البرونزي أشرف عليه صالون Ramonas Beauty Center، وطبَّقت أحمر شفاه قرمزي ومكياج عيون دخاني.

وتزيَّنت الترك بإكسسوارات تمثلت بإسوارة ضخمة باللونين الذهبي والأسود وأقراط صممتا على شكل حلقتين متداخلتين.

وشبَّه الكثيرون الترك بالنجمة الأمريكية سيلينا غوميز، لاسيما أنهما تتشابهان بملامح الوجه، حتى أن هناك العديد من الصور التي اعتمدت فيها سيلينا المكياج ذاته وأحمر الشفاه القرمزي.