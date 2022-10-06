درة التونسية تحتفل بعيد ميلاد زوجها بمنتهى الرومانسية

حرصت الفنانة درة علي الاحتفال بعيد ميلاد زوجها هاني سعيد على موقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام). وظهرت درة بالصورة وهي تحتضن زوجها، وعلقت قائلة: (ابتسامتك تجعل قلبي يبتسم، أتمنى أن أراك سعيدا دائما حبيبي، عيد ميلاد سعيد يا كل شيء).

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع صورة درة، وعلقوا بالتهنئة بعيد الميلاد، متمنين لهما حياة سعيدة، ودوام الود فيما بينهما.

وتنتظر درة عرض الدراما البوليسية (المتهمة) من (أعمال شاهد الأصلية)، من بطولة الفنانة درة ، دياب، علي الطيب، عادل كرم، ومجموعة من نجوم مصر والعالم العربي، تأليف وإخراج تامر نادي.

و تدور أحداث العمل حول نورهان التي تستيقظ في المستشفى بعد حادث مروري، لتجد نفسها فاقدة للذاكرة ومتهمة بقتل زوجها، فيما تشير كل الأدلة إلى كونها الفاعلة. رحلة محفوفة بالمخاطر تخوضها نورهان لإثبات براءتها بعد هروبها من المستشفى لتتكشّف لاحقاً خيوط مؤامرة كبيرة ومعقدة.