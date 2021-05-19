درة التونسية تدعم القضية الفلسطينية على طريقتها الخاصة

أعربت الفنانة درة التونسية عن دعمها للقضية الفلسطينية، حيث قامت بتغيير صورتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بصورها لها وعليها علم فلسطين .

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالاتي : (ستظَلُ فلسطين مرفوعةَ الرأسِ و لن تنهزِم أبدًا،

كلنا فلسطين، والله انتي جميلة اوي زي عادة الشعب التونسي الحبيب).

من جهة أخرى، تقضي الفنانة وزوجها رجل الأعمال المصري، إجازة خاصة في جزر المالديفز.و قد حرصت الفنانة التونسية علي مشاركة متابعيها صورا جديدة من عطلتهاعبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام).