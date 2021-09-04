درة التونسية تروج لعملها الجديد بالـ(هوت شورت)

نشرت الفنانة درة صور جديدة لها من مدينة فينيسيا الايطالية، تروج فيها لحكاية (غالية) من مسلسل (زي القمر)، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

وظهرت درة مرتدية بدلة (هوت شورت) باللون البنفسجي الهادئ، أسفله (تيشيرت) باللون الأسود، مع نظارة شمس سوداء.وعلّقت عبر حسابها بموقع (إنستجرام): (منتظرة آراءكم يوم السبت بعد أول حلقة من مسلسل غالية زي القمر).

و تنتظر درة عرض حلقات حكاية (غالية) من مسلسل (زي القمر) اليوم السبت. والمسلسل يعبر في جميع حكاياته عن قضايا نسائية يناقشها بشكل اجتماعي ويمثّل نماذج مختلفة للمرأة المصرية في مختلف حالاتها.

وتقدم درة في هذه القصة مشاعر ومواقف تعيشها فتاة اسمها غالية تعزف وتدرّس الموسيقى تأخرت في الزواج من منظور المجتمع وتتزوج بطريقة مختلفة وتتعرض لمشاكل تغيّر نظرتها للحياة.

ويشارك درة بطولة المسلسل كل من مراد مكرم، فرح يوسف ، فراس سعيد ، أحمد حلاوة ،هشام اسماعيل وتخرجه شيرين عادل ، و المسلسل من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي وإنتاج مها سليم .