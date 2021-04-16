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درة التونسية و إطلالة مبهرة في أحدث ظهور لها على (إنستجرام)

منشور 16 نيسان / أبريل 2021 - 03:34
درة التونسية
درة التونسية

شاركت الفنانة التونسية درة صورة جديدة  من خلال خاصية (ستوري) عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام).

وظهرت درة في الصورة بإطلالة انيقة بالابيض و الأسود مما أثار إعجاب متابعيها.

وتشارك درة في بطولة  مسلسل (بين السما والأرض) والذي سيعرض في رمضان المقبل وهو مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى.

وتدور أحداث المسلسل حول يوم واحد لمجموعة من الأشخاص داخل المصعد الكهربائي، لكل واحد منهم حكاية مختلفة ويحدث لهم العديد من المواقف التي تجمع بين الكوميديا والإنسانية.

المسلسل مأخوذ عن قصة الأديب نجيب محفوظ، ومستوحى من الفيلم السينمائي مع وجود أحداث وشخصيات مختلفة.

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