درة تنفعل على أحد المعجبين و تجبره على حذف صورتها

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة درة وهي تطلب من أحد معجبيها أن يمسح صورتها أثناء حضورها ختام الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وتظهر درة في الفيديو وهي تتحدث مع أحد معجبيها وهي غاضبة وتجبره في النهاية على مسح صورتها من هاتفه.

وحضرت درة مؤخرا حفل ختام الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، بفستان من تصميم طوني ورد.

من ناحية أخرى، تنتظر درة عرض فيلمها الجديد (الكاهن) يوم 29 ديسمبر/كانون الأول الجاري في مصر والدول العربية.مع نخبة من النجوم من بينهم حسين فهمي، إياد نصار، جمال سليمان، فتحي عبد الوهاب وغيرهم نخبة من النجوم. الفيلم من تأليف محمد ناير ومن إخراج عثمان أبو لبن.

يذكر أن درة تعاقدت مؤخرا على تقديم بطولة مسلسل جديد يحمل اسم (المشرحة) وهو مكون من 10 حلقات.

المسلسل الجديد من تأليف وإخراج تامر نادي ويشارك إلى جانب درة كل من دياب ومها نصار وغيرهم ومن المقرر أن يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية.