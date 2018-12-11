Golden Beirut Awards تكرم درة عن مجمل أعمالها الفنية

تسلمت النجمة درة زروق تكريم لبناني جديد من مؤسسة Golden Beirut Awards عن مجمل أعمالها ومسيرتها الفنية، حسب موقع صدى البلد.

وهي جائزة لبنانية عربية بدأت منذ العام الماضي وتم تكريم درة ومعها عدد من النجوم العرب والمصريين منهم النجوم منى زكي وأنوشكا و الموسيقار اللبناني جي مانوكيان والمطربة المغربية دنيا بطمة وشخصيات سياسية ومجتمعية لبنانية.

وتسلمت درة التكريم في حفل كبير وجهت أرباحه لمرضى السرطان في بيروت وعبرت درة عن سعادتها وفخرها بالتكريم وخصوصا أنه مرتبط بعمل خيري كبير وهو ما تتمنى درة أن يتم تكراره في العديد من الدول العربية.

وحازت إطلالة درة كالعادة على إعجاب الجمهور وهي الإطلالة التي ارتدت خلالها فستانا من تصميم اللبناني رامي قاضي.