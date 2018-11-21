دريد لحام

أثار الفنّان السوري الشهير دريد لحّام موجة من الجدل بعد تصريحه الأخير خلال حلوله ضيفًا مع الممثلة أمل عرفة في برنامج "فيه أمل"، حيث قام بوصف نفسه بـ"صرماية الوطن"، وقال أن السنوات الماضية لم تكن صعبة عليه لأنه متصالح مع نفسه.

ونقتبس هنا جزء مما جاء في تصريحه خلال الحلقة، حيث قال: "لو وطني غلطان أنا معه، إذا بردان أنا تيابه، إذا ختيار أنا عكازته، إذا حفيان أنا صرمايته، لأنه سيدي وتاج راسي".

وفيما بعد انطلقت التعليقات من كل صوب تجاه ما قاله دريد لحام ووصفه لنفسه بـ"صرماية الوطن"، حيث علّق الإعلامي فيصل القاسم قائلًا: " لو كنت يا دريد لحام ممثلا صاعدا وتحتاج أن تشق طريقك لربما سامحناك على نفاقك ووطنجياتك المهترئة"

وأضاف: " لكنك خارج من القبر بكفالة ولم تعد تحتاج لا للمال ولا للشهرة، فلماذا كل هذا النفاق والتدليس والدجل؟ لقد قلت لو كان الوطن حفيان، فأنا صرمايتو… أعتقد أنك أصبت في وصف نفسك في آخر كلمة".

لوكنت يا دريد لحام ممثلاً صاعداً وتحتاج ان تشق طريقك لربما سامحناك على نفاقك ووطنجياتك المهترئة، لكنك خارج من القبر بكفالة ولم تعد تحتاج لا للمال ولا للشهرة، فلماذا كل هذا النفاق والتدليس والدجل ؟ لقد قلت: لو كان الوطن حفيان، فأنا صرمايتو... اعتقد انك أصبت في وصف نفسك في آخر كلمة pic.twitter.com/boh9jntOK7 — فيصل القاسم (@kasimf) ١٨ نوفمبر ٢٠١٨

وكتبت إحدى الناشطات على موقع تويتر أيضًا وقالت: "سؤال محيرني: دريد لحام وئت بيمرض بياخدوه لعند الدكتور ولا..عند الكندرجي؟؟ #صرماية الوطن".

الجدير بالذكر أن دريد لحّام أعلن في العديد من المقابلات الصحفية في السابق وخاصة خلال الأزمة السورية بأنه مؤيّد وبشدة للنظام السوري، ودائمًا ما كان ضد أي جهة معارضة تطالب بالديمقراطية والحرية خلال فترة الربيع العربي التي أدت إلى خسائر كبيرة بالأرواح ودمار لأغلب المدن السورية.