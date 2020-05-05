دعوات لمنع كرزون من دخول السعودية بعد اعجابها بهذا الكاريكاتير

تعرضت الفنانة الأردنية ديانا كرزون لهجوم عبر (تويتر) بسبب وضعها علامة إعجاب على كاريكاتير للفنان أسامة حجاج، والذي نشره عبر حسابه على (تويتر) تحت عنوان (دراما التطبيع الخليجية).

وطالب جمهور ديانا إلغاء الإعجاب والاعتذار، ودشنوا هاشتاج #ديانا_كرزون_تتهم_الخليج_بالتطبيع، طالبوا خلاله منعها من دخول السعودية بسبب إسائتها حسب تعبيرهم.

واستجابت ديانا لطلب الجمهور، وأزالت علامة الإعجاب دون تعليق رسمي أو صريح على ما حدث، حسب موقع دنيا الوطن.

يُذكر أن ديانا أعلنت قبل أيام عقد قرانها من المذيع الأردني معاذ العمري، وقالت إنها ستقدم على الزواج دون زفاف بسبب انتشار فايروس كورونا والأوضاع الحالية التي تمر بها جميع دول العالم.





