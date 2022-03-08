دلع أحلام وجلوسها في أحضان زوجها يستفز الجمهور.. وشهر عسل في باريس

دائمًا ما تحاول الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي التعبير عن حبها لزوجها مبارك الهاجري علنًا ودون أدنى إحراج، ولا تمنع نفسها من التغزل به وبجماله.

شاركت أحلام عبر حسابها على تطبيق "ٍناب شات" العديد من الفيديوهات التي تجمعها بزوجها الهاجري ونجلها فاهد بعد انتهاء جولتها في معرض العطور المقام بالرياض، حيث بدت غاية في الأناقة مُرتديةً فستان طويل بطبعات من درجات البني والذهبي، وجاء بأكمام منتفخة وحزام حدد خصرها النحيل.

رومانسية مبارك الهاجري وأحلام الشامسي

في إحدى الفيديوهات، تتوجه أحلام بتجاه زوجها لتسأله عن معرض العطور وإذا ما أعجبه، ليمتدحها ويثني على نجاحها في معرض العطور ومدى حب الناس لها، كما أشاد برائحة العطور التي تروِّج لها.

وطلبت أحلام من الهاجري أي ينظم لهما رحلة خاصة بهما فقط دون تواجد أي طرف آخر، ليعرض عليها السفر إلى باريس خاصة أن هناك طائرات خاصة جاهزة للإقلاع في أي وقت يريدانه، لكن أكَّدت أن الرحلة التي تطمح لها ستضاف إلى رحلة باريس.

وطلب نجلهما فاهد القدوم برفقتهما إلى باريس، ليرفض الثنائي طلبه.

وظهر في الفيديو العديد من اللحظات الرومانسية التي جمعت الثنائي من بينها جلوس أحلام في أحضان زوجها، وتقبيلها رأسه، والتعزل بجماله ووسامته، والإشادة برائحة أنفاسه.

رد فعل الجمهور على رومانسية أحلام والهاجري



وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مشيد بعلاقتهما ومنتقد لتوثيقها لحظات عاطفية خاصة بهما بالإضافة إلى طريقتها كلامها المستفزة، فكتبت إحداهن: "تستاهل ام فاهد الله يزيدك من خيره ومن رزقه لانج انسانه طيبه والله اعطاك على قد نيتج".

وأضافت أخرى: "ست جدعه وجميله وثريه انه الله لاينظر الى اشكال البشر بل الى قلوبهم فاذا راى منهم الرحمه والخير للفقراء والمساكين اعطاهم واغناهم".

وعلَّقت إحدى المتابعات منتقدة: "مدري ليه تتكلم كذا لما تصور..خليك طبيعيه وصوتك مثل ماهو ..مو لايق ابد ..الدلع مو كذا ..خربت ملامحها وفوق هذا تخرب صوتها واسلوبها لما تصور".

وأضافت أخرى: "عاد ليش مشنفه البراطم وتتكلم مثل اليهال مصختها ترى".