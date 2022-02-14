رقص أحلام الشامسي يعرضها للانتقاد.. وإحداهن تصفها بـ"الطقاقة"

تعرَّضت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي لموجة من الغضب والانتقادات بعد ظهورها ترقص في عيد ميلادها بطريقة وصفها البعض "لا تناسب عمرها".

احتفلت أحلام بعيد ميلادها الـ54 في حفلٍ باذخ حضره الأصدقاء والمقربين، ولا بد من الاستعراض قليلًا بديكورات الحفل وقوالب الحلوى متعددة الطبقات والتصاميم وأطباق الطعام الشهية، ولا يمكن أن ننسى إطلالتها الذهبية المبهرة.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحلام ترقص على أغنية خليجية وتتمايل بفستانها المذهب، حيث تألَّقت مُرتديةً فستانًا ذهبي اللون ضيق مبرزًا خصرها النحيل وجسدها الممشوق، وما زاده جمالًا الشراشيب التي انسدلت منه مانحةً إياها لمسة ديناميكية.

وأكملت أحلام إطلالتها بإسدال شعرها الأسود الناعم وراء كتفها بطريقة انسيابية.

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن صدمت واستيائهم من ظهور أحلام بهذا المظهر ورقصها بطريقة لا تناسب عمرها، فكتب أحدهم منتقدًا زوجها القطري: "مدري كيف زوجها قبيلي وراضي تطلع بلبس ضيق كذا وجسمها واضح".

ووصف أحد المتابعين الفنانة بالـ"طقاقة"، وكتب: "لاحول ولاقوة الابالله اشفيهم الحريم اذا كبرو استخفوو زهايمر صج طقاقة".

وعلَّقت إحداهن: "😂مو على اساس تريد تصير داعية اسلامية".

بينما رأى البعض أنها تحاول تقليد الفنانة اللبنانية مريم فارس برقصها وإطلالتها.

