أحلام بفستان أزرق سماوي فخم من توقيع زهير مراد

خطفت النجمة الإماراتية أحلام الشامسي الأنظار بأناقتها ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، حيث ظهرت بقوام ممشوق بشكل رائع بسبب خسارتها الكثير من الوزن وأصبح جسدها أجمل مما كانت عليه من قبل، وارتدت فستان من توقيع المصمم اللبناني زهير مراد شيفون باللون الازرق السماوي وكان مطرز على جهة الصدر والأكتاف مع أكمام طويلة ومفتوحة ومزينة بالريش بشكل فخم وراقي لا مثيل له، إلى جانب ظهور الفستان منسق مع حزام خصر عريض من نفس لون الفستان.

وارتدت أحلام قلادة ماسية متعددة الأدوار مع أساور وخواتم ماسية بشكل فخم وراقي لا مثيل له، أما بالنسبة لتسريحة الشعر فكانت بسيطة للغاية خاصة وأنها حصلت على قصة شعر قصيرة جديدة، أما المكياج فركزت على اعتماد المكياج العربي المميز الذي يعمل على نحت الوجه وتحديد العيون من خلال مكياج العيون الدخاني والألوان الدخانية الساحرة.

المصمم اللّبناني العالمي زهير مراد يعتبر اسم فاخر وعالمي لا يغيب عن أي مهرجان عربي أو عالمي، وهو علامة فارقة في عالم تصميم الأزياء، حيث نجد له بصمة خاصة وتصاميمه مميّزة، يحول المرأة إلى لوحة فنية ساحرة لا يمكنك غض النظر عنها.

زهير مراد حلق بعيداً نحو العالمية، وهو حكاية جهد وتعب، مسيرة حافلة من الإبتكار والإبداع، لمع نجمه وسطع في سماء عالم الموضة، حكاية مصمم بدء مهنته بشغف، واستمر بنجاح بلا كلل أو ملل حتى حفر إسماً من ذهب.

نبذة عن أحلام

أحلام الشامسي هي مغنية من الإمارات ولدت في 13 فبراير 1969، من برج الدلو، ولدت في عائلة تتكون من أب إماراتي وأم بحرينية ودرست معظم مراحل الدراسة الإبتدائية في البحرين ووالدها فنان شعبي اسمه علي الشامسي.

بدأت الفنانة أحلام الغناء في حفلات الأعراس الخليجية عندما كانت في عمر صغير ومنذ عام 1994م أصبحت مشهورة من وقتها، ثم درست الشريعة الإسلامية في جامعة دبي ولم تكمل الدراسة بسبب اتجاهها إلى الفن.

تزوجت الفنانة أحلام في عام 2003م من نجم السيارات الرالي القطري "مبارك الهاجري" وأنجبت منه كل من فاهد وفاطمة ولولوة.

أول ألبوم ظهرت به الفنانة أحلام كان البوم "أحلام 95" واشتهرت من خلاله بعدة أغاني منهم "أحبك موت"،"وش ذكرك" وتوالت بعدها الألبومات الغنائية التي جعلت أحلام مطربة الخليج الأولى وفنانة العرب كما لقبها الفنان محمد عبده.

الشخصيات القريبة من الفنانة أحلام

نوال الكويتية

محمد عبده

أمل حجازي

راشد الماجد

راغب علامة

أكثر الأغاني التي نالت من خلالها الفنانة أحلام الشهرة العالمية الواسعة

تدري ليش

قول عني ماتقول

تناظر الساعة

ما يصح إلا الصحيح

لا تصدقونه

أحسن

الثقل صنعه

وقد شاركت الفنانة أحلام في وقت سابق في لجنة الحكام في برنامج "أرب أيدول" الموسم الأول وكانت واقعية في معظم انتقاداتها للمشاركين وتعطي رأيها بكل صراحة.

شاركت الفنانة أحلام في العديد من المهرجانات والحفلات مثل مهرجان هلا فبراير ومهرجانات دبي وكان تواجدها متتالي وقد كرّمت مراراً وتكراراً ولقبت من خلال مشاركتها بالمهرجانات كملكة للمهرجان والغناء والطرب.

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