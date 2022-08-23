طرح الفيديو الإعلاني لمسلسل "The Idol".. جيني رفقة ليلي روز ديب في نادي ليلي

طرحت منصة HBO الفيديو التشويقي الجديد للمسلسل المرتقب The Idol والذي يشارك في بطولته كل من ليلي روز ديب والنجم العالمي ذا ويكند بالإضافة إلى جيني من فرقة بلاكبينك الكورية.

الفيديو الاعلاني لمسلسل The Idol

ظهرت ابنة النجم العالمي "جوني ديب" ليلي روز في مقطع الفيديو رفقة النجمة الكورية "جيني" وهما في الساونا بينما كانت تسألها: "ما اسم ذلك الملهى الليلي؟"، حيث انتقل الفيديو الى مشهد آخر وهما في الملهى الليلي بينما كانتا تستمتعان بوقتهما وترقصان.

تفاصيل عمل مسلسل The Idol

ستلعب ليلي روز ديب دور مغنية بوب، بينما ستكون النجمة الكورية جيني مشاركة في هذا العمل بدور ثانوي ولكنه لم يعرف الى الآن تفاصيل هذا الدور، وقد أعطى الفيديو الترويجي إشارة إلى ان دور جيني قد يكون صديقة البطلة ليلي روز.

والمسلسل هو من انتاج النجم العالمي "ذا ويكند" وسام ليفينسون بينما تدور قصة المسلسل حول قصة مغنية بوب تكون في علاقة رومانسية مع زعيم مافيا والذي سيلعب دور ذا ويكند لتبدأ بعدها الكثير من الأحداث

نبذة عن النجمة الكورية جيني

تعدّ النجمة الكورية الشهيرة "جيني" وهي أحد أعضاء الفرقة الكورية الشهيرة "بلاك بينك" واسمها الحقيقي كيم جيني، وتعدّ هذه أول الأعمال الدرامية التي ستخوضها بعد ان اشتهرت باغانيها مع الفرقة، حيث يشهد هذا العمل التجربة الأولى لـ جيني في عالم التمثيل وهو ما أثار حماسة الجمهور بشكل واسع