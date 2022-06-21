دنيا بطمة تتعرض للتحرش.. حاول لمس مؤخرتها وهكذا ردت!

لم تتوقع المطربة المغربية، دنيا بطمة، أن تكون إحدى السيدات اللواتي يتعرضن للتحرش خاصة أمام معجبيها.

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لدينا بطمة أثناء غنائها في إحدى الأماكن التي تشبه الملاهي الليلية، حينها تقدَّم منها رجل يبدو في الخمسينات أو الستينات من عمرها لطلب التقاط صورة برفقتها، وهو ما وافقت عليه غير مدركة أن صورة عفوية قد تتحول إلى تحرش بجسدها.



خلال التقاط الصور، أخفضت بطمة جسدها للأسفل لتصل لارتفاع الرجل الذي وقف أسفلًا منها، وأثناء انشغالها بالغناء والتركيز على الكاميرا، حاول الرجل مباغتتها ووضع يده على مؤخرتها لطريقة غير لائقة تنتهك حرمة جسدها؛ وما كان من المطربة سوى إمساك يده وإبعادها بقوة مع مواصلة الغناء.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع مقطع الفيديو منتقدين تصرف الرجل غير الأخلاقي، فكتبت إحداهن منتقدة فعل المتحرش: "هذا تحرش مو موقف محرج كافي ترقعون للمنحطات والمنحطين واشجعوهم على هيج افعال خسيسه".

وأضافت أخرى: "المفروض ترفع قضيه عليه الكلب مهما كانت ماله حق يمد يده".

وكتبت إحداهن منتقدة الهجوم الذي تتعرض له بطمة رغم أنها الضحية: "وين ذي يدافعوا عن التحرش و الاغتصاب و يقولوا ما له خص ملابس المرأة حرية ومو مبرر لتحرش اشوف هنا تغير الكلام و لا بس عشان ما تحبوا الشخص يصير الحق عليه و يستاهل تناقض مليون".





دنيا بطمة تتعرض للانتقاد بسبب لباسها

من جهة أخرى، كان هناك العديد من التعليقات المسيئة لبطمة رغم أنها الضحية في الواقعة، حيث أرجعوا واقعة التحرش إلى لباسها الضيق، حيث اختارت ارتداء فستان قصير أزرق ضيق مُزيَّن بشراشيب، فكتبت إحداهن: "يعنى احد يغني في النوادي الليلية شو بيتوقع من تصرفات ،الله يهديهم".

وأضافت أخرى: "في عالمها و اخلاقيتها اعتقد ما في عندها احراج او زعل او حياء او سنع والدليل انها عادي واصلت الغناء"، وكتبت أخرى "عندها عادي اي موقف محرج اهي لو تستحي وعندها ذره حياه ماألبست هاللبس و غنت بوسط الرياييل".

