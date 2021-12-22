دنيا بطمة تحتفل بذكرى زواجها التاسعة من محمد الترك بفيديو لطيف

مرت تسع سنوات على زواج الفنانة المغربية دنيا بطمة وزوجها المنتج البحريني محمد الترك مرا خلالها بالعديد من العقبات واللحظات السعيدة.

واحتفلت دنيا بطمة بذكرى زواجها التاسعة بمقطع فيديو يوثِّق أجمل اللحظات التي عاشتها مع زوجها والمواقف الصعبة التي وقف فيها داعمًا لها وطفلتيها التي هما ثمرت زواجهما، وشاركته عبر حسابها على موقع "إنستغرام" تحت عنوان "إلى حبيب عمري".

وابتدأ الفيديو بحفل زفاف دنيا بطمة ومحمد الترك على الطريقة المغربية وكتبت أسفله "التاريخ الذي جمعني بك سميته أجمل تواريخي 21/12/2013، بداية لحياتي معك، بداية عشقي وتأسيس مملكتي معك كل عام وانت سعادتي وفرح قلبي"، يليه صورة لهما من حفل الزفاف وهي مرتديةً فستان زفافها وأرفقته بعبارة "مدام السيد محمد الترك قانونًا وشرعًا وللأبد".

ثم نشرت صورة لها من غرفة العمليات بعد ولادة طفلتها الأولى "غزل الترك"، وكتبت: "ربي رزقنا بفرحتنا الأولى غزل التركك 16/6/2017".

ونشرت عدة صور ومقاطع فيديو أمام المحكمة، وعلَّقت: "في أوقات الصعبة كنت سندي ومصدر قوتي.. دائمًا أشعر بالألمان رغم المشاكل الصعبة لأني متأكدة أنك مستعد أن تفعل المستحيل من أجلي".

وشاركت صورة لها بعد ولادة طفلتها الثانية "ليلي روز الترك"، وكتبت: "في عز أزمتنا ربي رزقنا بفرحتنا التانية هدية صبرنا أميرتنا ليلي روز الترك".

واختتمت الفيديو بصور عائلية، وكتبت: "دمت لي زوج محب ووفي وربي يديمك لي، لو ينعاد عمري بختارك بأول لحظة لتكون نصفي الثاني وأب لعيالي أحبك يا أجمل وأغلى شيء بعمري زوجتك دنيا بطمة".