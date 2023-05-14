دنيا بطمة تشارك في فيلم تركي- مغربي.. وتكشف عن تفاصيل دورها

حمَّست الفنانة المغربية دنيا بطمة محبيها ومعجبيها بإعلان خبر مشاركتها بعمل سينمائي إلى جانب ممثلين أتراك.

دنيا بطمة تشارك في فيلم مغربي- تركي

وشاركت بطمة عبر حسابها في "إنستغرام" صورة تجمعها بشقيقتها إبتسام والفنانين التركيين ميرت ألتينشيك Mert ALTINIŞIK و مراد داناجي Murat Danacı، لافتةً إلى أنها ستشارك في فيلم مغربي-تركي بعنوان Lbuzz كأول تجربة تمثيلية لها.

وأوضحت بطمة أن شقيقتها ابتسام ستشاركها في العمل، إذ ستلعب دورًا مهمًا.

وأرفقت بطمة الصورة بتعليق، كتبت فيه: "يسرني أن أعلن لجمهوري الحبيب عن مشاركتي بدور البطولة بالفيلم السينمائي الجديد الذي يحمل عنوان Lbuzz والذي سيرى الأضواء قريبا إلى جانب نجوم الشاشة المغربية والتركية وسعيدة كذلك أن أختي لها دور مهم إلى جانبي بهذا العمل المميز انتظرونا قريبا".

وارتدت بطمة في اللقاء الذي جمعها بالتجمين التركيين فستانًا قصيرًا مورودًا جاء بأكمام منفوخة بتنورة مزينة بكشاكش، في حين اعتمدت تسريحة شعر نصف مرفوعة، ومكياجًا ملفتةً من درجات البنفسجي. في حيت ارتدت ابتسام بدلة باللون التركوازي نسَّقتها مع تيشيرت أسود.

دور دنيا بطمة في فيلم Lbuzz

وأعربت بطمة عن سعادتها بخوضها هذه التجربة، وكشفت أنها تلعب دور فتاة من حي شعبي تتحول إلى مغنية ساطعة، لافتةً إلى أن الدور يحاكي قصة حياتها مع إضافة بعض الحبكات الدرامية لتناسب المشاهد.



