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فنان جزائري يتهم دنيا بطمة بالسرقة ويكذب أقوالها

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 01 أيّار / مايو 2023 - 01:31
دنيا بطمة
دنيا بطمة

اتهم المغني الجزائري موح ميلانو الفنانة المغربية دنيا بطمة بالكذب، بشأن حذف أغنيتها "غزالي".

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موح ميلانو يتهم دنيا بطمة بالسرقة

وأوضحت بطنة أنها عملت على حذف أغنية "غزالي"، لأسباب خاصة، على أن تعود لنشرها في وقت لاحق، إلّا أن موح ميلانو شكك بأقوالها، مُشيرًا إلى أنها عملت على حذق الأغنية لعدم امتلاكها إياها، إذ تعود ملكيتها له.

وقال ميلانو في فيديو نشره عبر حسابه في "تيك توك": "الأغنية تعود لي، وهي في الأصل من التراث الجزائري، ولست أنا من قام بحذفها عن قناتها على اليوتيوب إنما الشركة مالكة الحقوق للأغنية هي من فعلت ذلك وحذفتها".

 

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مدافع ومهاجم، إذ استغرب البعض من سرقتها الأغنية، لاسيما بعد كشفها أنها من عملت على حذف الأغنية بنفسها، إذ نشرت مقطع منها عبر قناتها في "يوتيوب" لإثارة حماس متابعيها، لحين طرح أغينتها الجديدة "تصبيرة".

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وأوضحت أن قناتها في "يوتيوب" مخصصة فقط لأغانيها المغربية، مشددة على معاودة نشر الأغنية مجددًا عبر حسابها في "إنستغرام".

وبررت كذلك أن حذفها أغنية “غزالي” جاء لأن “قناتها في يوتيوب مخصصة فقط لأغانيها المغربية”، مؤكدة أنها ستعود وتنشر “غزالي” عبر حسابها على “إنستغرام”.

دنيا بطمة

كلمات دالة:دنيا بطمة

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