دنيا بطمة تفتح النار على عساف مجددا: (أشمئز) عند سماع اسمه!

ظهرت المغنية المغربية دنيا بطمة، في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لإحدى مقابلاتها التلفزيونية، وهي ترد على تصريحات محمد عساف الأخيرة في مهرجان موازين، فقالت إن سؤال الصحافة لعساف عن خلافهما أصبح موضوعاً قديماً، وإن الصحفيين طرحوا هذا السؤال على عساف لقلة أعماله الفنية، وختمت حديثها بأنها (تشمئز) عند سماع اسم زميلها السابق عساف، و (لا تطيقه)، حسب موقع دنيا الوطن.

هذا و تعرضت بطمة لهجوم كبير بعد انتشار الفيديو، ووصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحاتها بـ (المستفزة) و (غير اللائقة)، خاصة بعد تصريحات عساف الأخيرة التي حاول من خلالها فتح صفحة جديدة لطيّ خلافاته السابقة مع بطمة.

وقال عساف، في وقت سابق، في مؤتمر صحفي، رداً على سؤال الصحفيين حول خلافاته مع بطمة، إنه لا يعرف سبب المشكلة بينهما، وأضاف: (البعض يتحدث عن عدم تحيتي لها في إحدى المرات، لكن بعدها في كل مناسبة التقي فيها بطمة أسلم عليها وأحييها بدون أي أزمة) .

وأضاف : (بطمة من الأصوات الجميلة، وفقها الله، وأنا سامحتك رغم كل ما تقولينه عنّي) .

