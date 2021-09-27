دنيا بطمة تنفي إجراء عمليات تجميل.. والمتابعون: "بس مركبة راس جديد"

أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة حالة من الجدل بين متابعيها إزاء التغيَّر الملحوظ بملامح وجهها في الأونة الأخيرة، مُشيرين إلى خضوعها لعمليات تجميلية أدت لظهورها بهذا المظهر.

شاركت زوجة المنتج محمد الترك العديد من الصور لإطلالتها الجريئة عبر حسابها على "إنستغرام"، حيث تعدَّت في بعض الإطلالات الحدود كظهورها بهوت شوت و مايوه، لكن أكثر ما أثار الجدل شكل ملامحها المختلف.

ورغم التغيُّر الواضح في شكلها، إلَّا أن دنيا بطمة ما تزال تنفي خضوعها لأي عملية تجميل؛ فخلال لقاء حصري لها مع برنامج ET بالعربي أشارت أن كل ما فعلته هو الاعتناء ببشرتها في الصيف وإزالة الفيلر من بعض المناطق، بالإضافة إلى اعتمداها القليل من المكياج.

وحول صورها الجريئة، صرَّحت بطمة: " الحمدلله الصور محبوبة عند الجميع، هذا دليل على محبة الناس ومتابعة الناس ليا وللجديد الذي نزلته سواءا في اللوكات او الاغاني وهذا حالة جميلة"، رغم أنها ألغات خاصية التعليقات على بعض صورها بسبب الانتقادات التي تواجهها.

ولا بد لرواد مواقع التواصل الاجتماعي التفاعل وإبداء رأيهم بشأن تصريحاتها، فعلَّق أحدهم: " يزلمة انتي مو عاملة تجميل انتي عاملة زراعة راس جديد، ونحن مال امنا بشكل بنتك قال الوطن العربي كلو عم يستنا".

وعلَّق آخر: " مسكينه بعد كل هالتعب والابر والعمليات ع الفاااااااضي قال لوك جديد".

وعلَّقت إحداهن على زيادة وزن بطمة وانتفاخ وجهها مٌشبهة إياها بالشخصية التي أدتها الفنان مي عزالدين في فيلم "حبيبي نائمًا"، وكتبت: " بتفكرني بمي عز الدين لما كانت عاملة نفسها تخينة و حاشية وشها و جسمها . مش ممكن نفخة وشها هل وشها ده حيفش و لا حيفضل تخين كدة".

وشاركت بطمة اللقاء عبر حسابها الخاص، وأرفقته بتعليق موضحةً ما تعنيه بتصريحها حول عدم خضوعها لعمليات تجميلأ، وقالت: "قبل طبعا عملت بوتكس وفيلر ولكن اتكلم فالفيديو عن الفتره الاخيرة الكل عندو سؤال شنو هوا السر 😄 وانا جاوبت الفترة الاخير سحبت الفلر من بعض المناطق وكذلك اعتمدت السوفت ميكاب او بعض الاحيان نو ميكاب فقط روج ❤️".