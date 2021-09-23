دنيا بطمة تستنسخ جسد مروة راتب.. شاهدوا كيف بدت!

أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة الجدل من جديد بعد مشاركتها لصُورة جديدة لها عبر حسابها في إنستغرام حيث يتابعها محبيها.

دنيا بطمة ظهرت في الصُورة الجديدة بمظهر مُختلف تماماً من ناحية جسدها، إذ أن منحنيات جسمها بدت مشابهة تماماً لمنحنيات جسد المثيرة للجدل مروة راتب وهو ما أثار سخرية الجمهور بعدة تعليقات كان منها:

"طلعت الموضة هي مروه راتب لازم يسمونه كيلوت مروه راتب".. وتابع آخر "لا يا الله تغير القالب شبسرعة".. وجاء في تعليق أحدهم "هاي متعرف شسوي دايخه من كد الفراغ العدها"..."سبحان الله كيف كنه وكيف صرنا"...

دنيا بطمة بإطلالات جريئة!

دنيا خلال الفترة الماضية كانت قد أثارت الجدل بعدة صُور لها بإطلالة جريئة وغريبة في نفس الوقت والتي كان منها ارتدائها لشورت قصير جداً خلال إجازتها الصيفية، وظهرت من بعدها وهي ترتدي قميص قصير جداً أظهرها كأنها لا ترتدي شيء أسفله وهو ما دفع الجمهور لمهاجمتها بـ تعليقات مُختلفة كان منها "الشرهه مو عليها الشرهه على زوجها اللي مخليها تاخذ راحتها"...

خلاف دنيا بطمة وزوجها محمد الترك!

تم منذ أيام تداول أخبار عن خلاف نشب بين دنيا وزوجها المنتج البحريني محمد الترك خاصةً بعد غياب الأخير عن حفل عيد ميلاد شقيقتها ابتسام. بطمة والتي ترد على الأخبار بطريقة غير مباشرة كانت قد شاركت صُورة جديدة لها وارفقتها بتعليق "الوحدة خير من جليس السوء من الافضل ان تدير ظهرك لمن لا يستحق وجودك في حياته"..واثار تعليق بطمة التكهنات مُجدداً وبشكل أقوى حول صحة أخبار الخلاف بينهما.

سجن دنيا بطمة وشقيقتها إبتسام بطمة!

يذكر أنه كان قد حكم على دنيا بالسجن لمدة عام كامل بعد تورطها بحساب فضائح وابتزاز المشاهير "حمزة مون بيبي"، إلا أن القرار تم الطعن فيه وما تزال دنيا حرة على عكس شقيقتها إبتسام والتي قضت عدة أشهر داخل السجن بنفس القضية وتم إطلاق سراحها منذ فترة قريبة بكفالة مالية.

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